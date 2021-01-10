دوت الخليج ينشر 30صورة من إجراءات إنهاء عضوية النواب المعينين بالبرلمان

ينشر موقع دوت الخليج صور لفعاليات الأمانة العامة لإنهاء إجراءات عضوية النواب المعيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توافدهم علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

رئيس الجمهورية بمجلس النواب

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس.