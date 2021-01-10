محمد صبحي ينعي هادي الجيال: رحل صديق عمري

نعى الفنان والمخرج الكبير محمد صبحي صديقه الفنان الراحل هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق 10 يناير 202، بمستشفى الهرم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 72 عامًا.

إنهيار شقيقة الراحل هادي الجيار أثناء الجنازة "صور"



وأعرب صبحي عن حزنه على فقدان صديقه هادي الجيار الذي شاركه سنوات الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، داعيًا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

محمد صبحي عن هادي الجيار: كان إنسان رائع

وكتب المخرج المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع .. هادي الجيار .. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية.. بكل الآسي والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وللاسرة والاصدقاء الصبر والسلوان".





آخر أعمال الراحل هادي الجيار

وكان قد تم تشييع جثمان الراحل هادي الجيار لمثواه الأخير ظهر اليوم بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال هادي الجيار مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام والنجمة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني، والذي عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم، بجانب مسلسل شديد الخطورة مع الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى، ورياض الخولي وناهد رشدي وغيرهم وتم عرضه بأحد المنصات الإلكترونية.

أعمال هادي الجيار التي لم تكتمل

وكان من المفترض أن يشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الأختيار2"، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل بعد تعاقده مع الشركة المنتجة، بالإضافة إلى مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان ورياض الخولي وعبير صبري وغيرهم، ولكنه رحل ليترك للمخرج مهمة البحث عن بديل له بالمسلسلات.