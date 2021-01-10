عمرو فهمى: «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى سيعمل على سد الفجوة فى السوق المحلى

أعتبر النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة فى الاتجاه الشمالى الغربى، للجمهورية نقلة نوعية في المجال الزراعي، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ هذا المشروع نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة.

أحمد فهمى: البنية الأساسية للمشروع منظومة متكاملة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عمرو فهمي، في بيان له اليوم الأحد، أن البنية الأساسية والإدارية للمشروع تعتبر منظومة متكاملة للمكينة الزراعية والري، خاصة وأنها مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الري المحوري «بيفوت» وعدد ۲ محطة كهرباء بطاقة ٢٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول ٥٠٠ كم.

أحمد فهمى: المشروع يوفر آلاف فرص العمل

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عمرو فهمى، أن هذا المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر من ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ولفت النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، إلي أن من أهم ما يميز المشروع هو توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.