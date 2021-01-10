عاجل.. الأهلي يعلن تعافي مروان محسن من كورونا

أعلن النادي الأهلي شفاء لاعب الفريق مروان محسن من فيروس كورونا وذلك بعد إجراء مسحة طيبة واثبتت الفوحوصات سلبية المسحة.

وقد انتشرت الأنباء في الأيام السابقة أن من الممكن رحيل لاعب الفريق مروان محسن من النادي علي سبيل الإعارة وذلك بسبب انخفاض المستوي وإهداره الفرص الهامه أثناء المباريات وانه امتلك فرص كثيره اكثر من مره ولكن لم يستغلها جيداً.

ويرى بعض الجماهير أنه يوجد الكثير ممن يستحق هذه الفرصة مثل محمد شريف وصلاح محسن حيث تعرض لكثير من الانتقادات خلال الفترة السابقة .

وكان يرغب مدرب الفريق "موسيماني"التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق وكان ضمن الأسماء المرشحة للأنضمام للقلعة الحمراء لاعب صندوينز الجنوب افريقي ولكن فشلة الصفقة بسبب مطالبات الفريق الإفريقي المبالغه.

ويعود اللاعب الي التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمباراتة القادمة في الدوري الممتاز امام فريق الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

وقد عاد ايضاً الي التدريبات الجماعية للفريق لاعب خط الوسط عمرو السولية وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا ،بينما تم شفاء كل من محمود كهرباء و اكرم توفيق ومجدي "افشة "من فيروس كورونا وخاضوا مباراة مع الفريق.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر انتصر في اخر مواجهاته في الدوري الممتاز علي فريق سيراميكا كيلوبترا والتي انتهت بنتيجة 2/0 احرز كل من محمود كهرباء و وليد سليمان ، ومن ناحيه اخري صرح رئيس نادي سموحة انه يرغب في استعارة لاعبي الأهلي احمد ياسر ريان و صلاح محسن ولكن تبقي موافقة رئيس النادي محمود الخطيب ومدرب الفريق "موسيماني" الموافقة علي طلب الإستعارة فان لاعب الفريق احمد ريان يرغب في الرحيا عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبله.

وقد فاز الأهلي ببطولة افريقيا النسخة الماضية امام نظيرة الزمالك المباراة التاريخيه التي شهدت اجتماع كبيرين القارة السمراء في نهائي هام وعلي ارض مصر للمرة الأولي في التاريخ والتي انهت بنتيجة 2/1 واحرز الأهداف كل من عمرو السولية للنادي الأهلي وتعادل للفارس الأبيض شيكابالا بهدف ماردوني وانتهت المباراة بهدف مجدي"اأفشة"في الدقيقة 68 .

