مصادر لـ دوت الخليج :تعقيم كامل ضد كورونا لأروقة البرلمان قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن إدارة الحرب الكيميائية في مصر ستتولي تعقيم أروقة مجلس النواب، خلال الساعات المقبلة وذلك قبل انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك فى ضوء خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة لمواجهة فيروس كورونا.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

ومن المنتظر أن تقوم عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمجلس النواب وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات "بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري بأي عدوى لفيروس كورونا".

وشهد مجلس النواب اليوم الأحد توافد النواب المعينون بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

تعقيم مجلس النواب 2021

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس.