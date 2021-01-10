جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، لمقر محلس النواب، من النواب المعينين، النائب فخرى الدين على الفقى، والنائب حازم محمد إمام، والنائب جمال حلمى محمد.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، لمقر محلس النواب، من النواب المعينين، النائب فخرى الدين على الفقى، والنائب حازم محمد إمام، والنائب جمال حلمى محمد. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استخراج 24 نائبا من النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية كارنيهات العضوية، وذلك من إجمالى 28 نائبا شملهم قرار التعيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول حازم إمام وفخرى الفقى وجمال حلمى مقر البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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