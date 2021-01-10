أمانة النواب: 24 نائبا من المعينين يستخرجون الكارنيهات اليوم

جدة - نرمين السيد - وجاء أبرز النواب الذين حصلوا على كارنيه العضوية، اليوم، الدكتور على جمعة، سحر عبدالمنعم محمد، نيڨين حمدى بدوى، داليا السيد السعدنى، منصف نجيب سليمان، عادل عبدالفضيل أحمد سعد، ندى ألفى ثابت بسالى، منال هلال أيوب جرجس، درية شرف الدين، كريم بدر حلمى، هدى عبدالستار كمال الدين، آيه محمود عبدالله، عماد خليل كامل، سالم سليمان سالم.
بالإضافة إلى محمد ذكى الوحش، محمد سعد عوض، عبله أحمد الألفى، محمد عمر الزير، وحسام غالى.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب تنعقد بعد غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وأكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية فى أفضل صورة.
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