إبراهيم الهنيدى: تيسير إجراءات التقاضى أبرز محاور أجندتى التشريعية

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار إبراهيم الهنيدى، عضو مجلس النواب المعين، عن سعادته بثقة رئيس الجمهورية فى اختياره نائباً عن الشعب، مؤكدا أنه ليس بجديد على الساحة السياسية والبرلمانية.





وأشاد خلال استلامه الكارنيه، اليوم، بالإجراءات التنظيمية والاحترازية، التى اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب، فى حفل استقبال النواب المعينين. وكشف الهنيدى عن أجندته التشريعية، فى المرحلة القادمة، والتى تتمثل فى إدخال تعديلات تشريعية، لتيسير إجراءات التقاضى بالنسبة للمتقاضين.

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