الجامعة البريطانية تدعم «بهية» بعائدات المعرض السنوى لمستحضرات التجميل

جدة - نرمين السيد - شهدت الجامعة البريطانية فى مصر، تنظيم المعرض السنوى الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم، من إنتاج طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، والذى عقد بإشراف الدكتور محى المزار عميد الكلية، ورعاية السيدة فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة.





وتوجه الجامعة البريطانية، العائد من هذه المنتجات التى يقوم طلاب كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بتصنيعها من خلال استخدام المواد الطبيعية، لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى.

وخلال افتتاحه للمعرض السنوى الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم الذى تنظمه كلية الصيدلة كل عام، أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، أن هذا المعرض السنوى يأتى فى إطار دعم وتشجيع طلاب الجامعة البريطانية، على التفاعل بشكل مباشر مع إستراتيجية التصنيع والإنتاج التى تنتهجها الدولة، والإنفتاح على سوق العمل، وترسيخ قيم العمل المجتمعى فيهم، وذلك كتوجه عام للجامعة منذ تأسيسها.

وقال الدكتور محى المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية فى مصر: "يضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة لمستحضرات التجميل الآمنة والعناية بالبشرة، بسبب اعتماد الطلاب على استخدام المواد الخام عالية الجودة، مما ساهم فى الترويج والمبيعات بشكل كبير". لافتاً إلى أن الكلية تدعم فى طلابها توطين هذه الصناعة الهامة فى مصر.

وأشار المزار إلى أنه ستم بيع منتجات المعرض أونلاين من خلال الرابط المخصص لذلك على تطبيق Zoom والذى يشمل عرض المنتجات وأسعارها والمواد المصنعة منها، بالإضافة لإرفاق كتيب عن الحملة التى تقوم بها الكلية للتوعية بسرطان الثدى.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية فى مصر، أن أرباح المعرض هذا العام سيتم التبرع بها لـ "مؤسسة بهية" والمستشفى التابعة لها كدعم من طلاب الكلية لمحاربة سرطان الثدى.