شيخ الأزهر ينعى أكبر محفظة قرآن

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جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فقدت الأمة الإسلامية نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت فى طريق الخير تضرب أروع الأمثلة فى نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولى، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا".
وأضاف: "اللهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".
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