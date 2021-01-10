افتتاح الفصل الدراسى الأول لتعلم الكورية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - افتتح معهد سى جونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافى الكورى بالقاهرة الفصل الدراسى الأول لعام 2021 عبر الإنترنت، بحضور يانج سانجن مدير المعهد والمدرسين الكوريين والمصريين والطلاب المقيدين بالمعهد.





وفى كلمته، أعرب يانج سانجن عن سعادته بالعدد الهائل من المصريين المهتمين بتعلم اللغة الكورية ودورهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وتضم هذه الدورة 176 طالب من بينهم 33 طالبا جديدا تم اختيارهم من بين أكثر من 1300 شخص من المتقدمين للدورة، التى تستمر لنحو 15 أسبوعا من 10 يناير وحتى 22 ابريل 2021 عبر الإنترنت وتتكون الدورة من 4 فصول للمستوى المتوسط و6 فصول للمستوى المبتدئ وفصلين للمستوى التمهيدى.

وكان المركز الثقافى الكورى قد أطلق المرحلة الأولى من الدورة التفاعلية أونلاين فى شهر أبريل العام الماضى، فى ظل تدابير التباعد الاجتماعى للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

ويفتح معهد الملك سيجونج فى مصر أبوابه للتسجيل فى دورة تعليم الكورية مرتين سنويا فى يناير وأغسطس، ويتم قبول نحو 40 طالبا جديدا فى كل دورة.