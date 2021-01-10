وزير التعليم العالى ينعى الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر...

ينعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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