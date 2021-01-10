الأمانة العامة لمجلس النواب تستقبل النواب المعينين لاستخراج بطاقات العضوية بالمجلس

شرعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعد ظهر اليوم الأحد، في استقبال النواب المعينين الـ28 في المجلس بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011.

وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى "إن استقبال النواب المعينين بدأ في الساعة 12 ظهر اليوم في البهو الفرعونى للمجلس؛ حيث تم استخراج بطاقة العضوية وتسليم الحقائب البرلمانية للنواب سحر عبدالمنعم محمد ونيڨين حمدي بدوي وداليا السيد السعدني ومنصف نجيب سليمان والدكتور علي جمعة".

وأعرب النائب الدكتور علي جمعة؛ عقب تسلمه بطاقة عضوية مجلس النواب؛ عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله أن يوفق رئيس الجمهورية في الجهود التي يبذلها في كافة المجالات.