نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول رقم 726 لسنة 2020، بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح المدرعات. وحمل القرار الثانى رقم 727 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الماسى لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة. أما القرار الثالث فحمل رقم 728 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لقوات الصاعقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات جمهورية بإنشاء ميداليات تذكارية لـ”المدرعات والصاعقة وهيئة الإمداد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.