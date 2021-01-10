من القاهرة لـ دبي بـ 5 آلاف جنيه.. طيران الإمارات تطرح أسعارا تنافسية للسفر من مصر

أطلقت طيران الإمارات حملة مبيعاتها العالمية المنتظرة لإلهام المسافرين من مصر والعالم وتشجيعهم على إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء أو استكشاف وجهات جديدة في العام الجديد. وتوفر العروض السعرية الجذابة أمام العملاء فرصًا لتعويض ما فاتهم من رحلات خلال العام المنصرم.

وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الشاملة كليًا من مصر إلى دبي من 5،099 جنيهًا مصريًا، و9،499 جنيهًا مصريًا إلى ماليه، و6،999 جنيهًا مصريًا إلى الكويت، و10،499 جنيهًا مصريًا إلى كيب تاون، و11999 جنيهًا مصريًا إلى طوكيو؛ فيما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال من 15999 جنيهًا مصريًا إلى دبي، و32999 جنيهًا مصريًا إلى ماليه، و20999 جنيهًا مصريًا إلى الكويت، و34999 جنيهًا مصريًا إلى كيب تاون، و39999 جنيهًا مصريًا إلى طوكيو.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات إجراء الحجوزات بين11 يناير وحتى 25 يناير، للسفر بين 11 يناير وحتى 15 يونيو 2021 كما يمكنهم الحجز والسفر براحة بال مع الخيارات المرنة لتغيير المواعيد وتأمين السفر متعدد المخاطر بما في ذلك تغطية "كوفيد-19" مع كل رحلة.

ويتاح للمسافرين المصريين الاختيار من بين 23 رحلة أسبوعية من وإلى دبي بما في ذلك الرحلة اليومية لطائرة A380 حيث سيستمتعون بمنتجات وخدمات A380 الحصرية مع تطبيق أعلى معايير للنظافة. ومع إعادة تشغيل صالة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في مطار القاهرة، أصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن الاستمتاع بتقريبًا جميع خدمات ومنتجات الناقلة مرة أخرى، مع ضمان الحفاظ على سلامتهم.