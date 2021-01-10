محمد وهب الله: تدريب 200 دارس جديد على مواجهة حروب الجيل الرابع

افتتح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، صباح اليوم الأحد دورة الشهيد أحمد الشبراوى للاستراتيجية والأمن القومى رقم 37 وذلك باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وذلك بحضور اللواء أحمد يسرى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أسامة الجمال مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وقال وهب الله في تصريحات صحفية إن هذه الدورة تستهدف تدريب وتثقيف 200 دارس من مختلف المحافظات، ومواقع عمل مختلفة، وتهدف الي التوعية والتثقيف بالأمن القومى المصري ومحاربة الفكر المتطرف وحروب الجيل الرابع، وتربية الشباب تربية وطنية من أجل الوطن.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة تكريم أسرة الشهيد أحمد الشبراوى تقديم عدد من الدروع التذكارية منها درع المؤسسة العمالية، كما وجه الأمين العام لاتحاد عمال مصر رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأييد سياسية الرئيس الداخلية والخارجية ودوره فى المشروعات القومية بإيجاد فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة والحفاظ على عمال مصر.

وعلى هامش الدورة تم افتتاح معرض للحرف اليدوية والفنون التراثية برعاية اتحاد نقابات عمال مصر.