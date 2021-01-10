التقى اليوم د. حسين خيرى نقيب الأطباء ، ود. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، بكل من د. أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية، كما التقى كلا من د. ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات المهنية، ود. سحر بكار نائب مدير لجنة الأمراض المهنية، وذلك لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل وتم التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة. وتم خلال اللقاء الاتفاق على الآتى: يتم تقديم الملف الخاص بالوفاة الاصابية للجان الطبية بالمحافظات لإستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعيةوالمعاشات لصرف معاش الإصابةوهو ٨٠%من الحد التأمينى اما الأوراق المطلوبة فهى : 1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل 2- صورة البطاقة 3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا 4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها 5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية 6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل 7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة اصابية 8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأشعة المقطعية بديل للمسحة.. طرق جديدة لحصول أسرة الطبيب على معاش إصابة الكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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