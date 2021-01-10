انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن جاهزية رابط موقع تسجيل لقاح كورونا واستقباله لـ5 مليون زائر في الدقيقة وكيفية التسجيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت وزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية رابط موقع تسجيل لقاح كورونا، للراغبين في تلقي اللقاح، واليوم أكد مستشار وزيرة الصحة لشئون المعلوات المهندس أيسم صلاح، جاهزية الموقع تقنياً وفنياً لاستقبال الراغبين في التسجيل، مؤكداً جاهزية الموقع لاستقبال 5 مليون زائر في الدقيقة.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا وكيفية التسجيل

وأوضح صلاح خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامية لميس الحديدي وبرنامج “كلمة أخيرة”، أن الموقع محصن جداً من الإختراق لحماية بيانات المواطنين، وبه مواصفات تأمينية عالية جداً، كما أنه يتحمل الضغط الكبير من المواطنين.

وأكد المهندس أيسم صلاح أن رابط موقع تسجيل لقاح كورونا، والذي تم تدشينه هو خطوة أولي للمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، ويبدأ بطلب معلومات للشخص الذي يريد التسجيل، كما يسأل الموقع المواطن أسئلة شخصية وطبية، كما يطلب تقرير طبي للحالة الصحة، ولكن هذا التقرير اختياري وليس إجباري.

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وأضاف مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه بعد الإنتها من تسجيل البيانات المطلوبة، تصل للمواطن رسالة نصيه على هاتفه بالمكان الذي سيتم تطعيمه فيه، كما أن التطعيم سيكون مرحلتين، والفئة الأولى بالتطعيم هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم العاملين في قطاع الصحة وأصحاب الأمراض المزمنة.

رابط تسجيل تلقي لقاح كورونا