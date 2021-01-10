عاجل.. النائب العام يأمر بالطعن على براءة المتهمين بقضية سيدة الكرم

جدة - نرمين السيد - أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى اليوم الأحد بالطعن على الحكم الصادر ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص بالقوة في غضون مايو عام 2016. وذلك في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، بعد دراسة المكتب الفنى للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.





وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، قضت ببراءة المتهمين الثلاثة فى إعادة محاكمتهم فى قضية تعرية السيدة، سعاد ثابت، 73 سنة، والمعروفة بـ سيدة الكرم، والتى تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016. وأعلنت النيابة العامة عقب صدور الحكم أن النائب العام الصاوى، أمر بتكليف المكتب الفنى بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أسبابه.

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