وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان فى الاجتماع السداسى حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا، والذى يعقد عبر (الفيديو كونفرانس) فى إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "المفاوضات حول ملء وتشغيل ‫ سد النهضة تتواصل.. وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى يشاركان فى الاجتماع الوزاري السُداسى الذى يُعقَد عبر (الفيديو كونفرانس) لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى".

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