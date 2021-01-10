أمين عام البرلمان: الثلاثاء سيكون يوما مشرفا لمصر ومجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، حرص الأمانة العامة على بذل كل الجهود من أجل أن يخرج يوم الثلاثاء المقبل، المقرر للجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، بشكل مشرّف لمصر ولمجلس النواب.





جاء ذلك فى تصريحات له على هامش استقبال النواب المعينين، لإنهاء إجراءات العضوية، مشددا على أنه تم إنهاء إجراءات عضوية 24 نائبا حتى الآن من أصل 28، مؤكدا أنه إذا تعذر حضور أى من النواب لإنهاء الإجراءات فمكتب الأمين العام متاح فى أى وقت لإنهاء هذه الإجراءات. ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن النواب، اليوم، تسلموا الكارنيهات والحقائب النيابية، وأجروا جولات بالمتحف والقاعة، واطلعوا على خطة الأمانة بشأن الجلسة الافتتاحية وخصوصا على مستوى مقاعد جلوسهم، مشيرا إلى أنه من خلال النقاش والحوار معهم أدرك حجم التنوع الواضح فى نسبة الـ5% حيث جميعهم تخصصات وقامات وطنية رفيعة. وأكد أنه أدرك أيضا حجم الحماس الشديد والكبير للنواب للعمل والإصرار على إيجاد أجندة تشريعية واضحة فى ضوء الآمال والطموح العالى والإقبال على ممارسة المهام التشريعية والرقابية.

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