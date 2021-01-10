جاء ذلك بناءاً على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير كأكبر حدث رياضى يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء حرص وزارة النقل تقديم صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم وتيسيرا على الجمهور من مشجعى بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.
وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق شروط و خطوات وأماكن استخراج الكارت على النحو التالى:
- الكارت يتم استخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الاستاد.
- قيمة الكارت 150 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً بالإضافة إلى 25 جنيهاً كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد فى حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره.
وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة موضحة على النحو التالى :
• مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان _ المعادى _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ الشهداء _ كوبرى القبه _ سراى القبه )
• مكاتب محطات الخط الثانى ( الدقى _ الأوبرا _ أنور السادات _ العتبة _ الشهداء )
• مكاتب محطات الخط الثالث ( العباسية _ الأستاد _ أرض المعارض _ هليوبوليس )
وتمنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها إقامة بطولة ناجحة ومشرفة لمصر ومكانتها العظيمة وتختتم بتتويج منتخبنا الوطنى والحصول على رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترو الأنفاق: 30 رحلة مخفضة بنسبة 50% لمشجعى بطولة العالم لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.