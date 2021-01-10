منصات التواصل الاجتماعي تنعي اكبر محفظة قران في مصر

في الوقت الذي تجاهلت فيه معظم وسائل الإعلام خبر وفاة الشيخة تناظر النجولي إحدى أكبر محفظات القرآن الكريم في مصر، احتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بها، وتصدر هاشتاج حمل اسمها موقع تويتر.

و علق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على وفاة الشيخة قائلا: “فقدت الأمة الإسلامية نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا، فاللهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، “إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

عرفت قدر الدنيا

أحد النشطاء علق قائلا: “عرفوا قدر الدنيا فما أشغلتهم .. وعرفوا قدر الآخرة فكانت حياتهم .. مجهولون بالأرض مبجلون في الملأ الأعلى … أهل الله وخاصته .. أهل القرآن .. نحسبها والله حسيبها.. رحمها الله …”.

قصدها طلبة العلم

الشيخ خالد حمدان نعى الشيخة بقوله: “‏توفيت اليوم أحد اعلام القرآن في مصر الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي من قرية الناصرية مركز سمنود محافظة الغربية، مصر عن 97 سنة كانت مبصرة في صغرها ثم اصيبت بالحصبة ففقدت بصرها، تجلس منذ سبعين سنة يُعرض عليها القرآن فتصحح وتجيز بالقراءات العشر. قصدها طلبة العلم من مصر وخارجها”.

الشيخ عبد الرازق المهداوي نعى الشيخة قائلا: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون! نعزي المسلمين بوفاة الشيخة الجامعة للقراءات وأقدم محفّظة للقرآن بالغربية بمصر ‎تناظر النجولي تخرج على يديها أجيال من الحفظة اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك .

عودة الكتاتيب

نشطاء طالبوا بعودة الكتاتيب لإنقاذ شباب الأمة من وسائل التواصل الاجتماعي التي شغلتهم وسلبتهم.