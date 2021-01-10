النائب العام يأمر بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم

دينا الحسيني أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020، ببراءة 3 متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

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