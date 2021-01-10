أمن القاهرة يحبط بيع 140 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص صاحب مخزن لبيع إسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى "بدون تصريح" ، وقيامه بتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بداخل المخزن على 140 إسطوانة أكسجين ، 2 جهاز لقياس ضغط الغاز ،60 إسطوانة أكسجين فارغة "معدة للتعبئة" وجميعها مجهولة المصدر ، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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