5 منتخبات دولية جديدة مشاركة في بطولة كأس العالم لليد تصل القاهرة غدا

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر أن يصل غدا الأثنين، 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة ، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر .

وأوضحت المصادر ، أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب الأرجنتين وعددهم 26 راكبا علي متن الطائرة التركية رقم 692 ، ومنتخب بيلا روسيا علي الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397 ، وعددهم 27 راكبا ، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية علي مجموعتين وعددهم 25 راكبا ،المجموعة الأولي تصل علي طيران الإثيوبية القادمة من أديس أبابا الرحلة رقم 452 ، والثانية تصل علي خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس ، كما يصل كلا من منتخب ايسلندا وعددهم 30 راكبا ،ومنتخب البرتغال علي متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 راكبا .

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ،كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي .

وفور انتهاء إجراءاتهم ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.