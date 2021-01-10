نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة المسبح بالسيدة عائشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة، والتي تضم ٤٧ عقار بها ٥٦ أسرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال انه تم إزالة ٤ عقارات حتى الآن وتسكين ١٤ أسرة بمشروع الاسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة .