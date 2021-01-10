تشكيل لجان للمرور على المنشأت التى تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجان للمرور على المنشأت التى تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة، وذلك فى إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عدداً من الجهات فى الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز او الحى المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شئون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المحافظ أن اللجان تختص بالمرور على المنشأت التى تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإلتزامها بإشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكداً على إجراء حصر شامل لكافة المنشأت التى تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

كما شكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الادارة العامة للحماية المدنية ومدير شئون البيئة بالمحافظة، وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية.

وكلف المحافظ بإعداد خطة للمرور الدورى على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.