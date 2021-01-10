نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "النواب": حريصون علي جعل الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 يومًا مُشرفًا لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، حرص الأمانة العامة علي بذل كل الجهود من أجل أن يخرج يوم الثلاثاء المقبل المقرر للجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، يومًا مُشرفًا لمصر ولمجلس النواب.

جاء ذلك فى تصريحات له علي هامش استقبال النواب المعينين، لإنهاء إجراءات العضوية، اليوم الأحد، مؤكدا علي أنه تم إنهاء إجراءات عضوية 24 نائب حتي الآن من أصل 28، مؤكدا علي أنه إذا تعذر حضور أي من النواب لإنهاء الإجراءات فمكتب الأمين العام متاح في أي وقت لإنهاء هذه الإجراءات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أن النواب اليوم تسلموا الكارنيهات والحقائب النيابية، وأجروا جولات بالمتحف والقاعة، مشيرا إلي أن من حسن الحظ فالنواب أضطلعوا علي خطة الأمانة بشأن الجلسة الافتتاحية وخاصة علي مستوي مقاعد جلوسهم.

وأوضح أمين عام "النواب، أنه من خلال النقاش والحوار معهم أدرك حجم التنوع الواضح في نسبة الـ5% حيث جميعهم تخصصات وقامات وطنية رفيعة، مؤكدًا علي أنه أدرك أيضا حجم الحماس الشديد والكبير للنواب للعمل والإصرار علي إيجاد أجندة تشريعية واضحة في ضوء الآمال والطموح العالي والإقبال علي ممارسة المهام التشريعية والرقابية.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، اعلنت ترحيبها باستقبال النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، وذلك لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

