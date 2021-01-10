نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامية دينا عبدالكريم تستخرج كارنيه عضوية برلمان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت الإعلامية دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، إجراءات استخراج كارنية عضوية المجلس لبرلمان 2021، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لاستقبال النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

ومن المُقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء، وسط اجراءات احترازية مُشددة.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية في أفضل صورة لمجلس النواب.

وأكد أمين عام مجلس النواب، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا والتى تمثل جائحة عالمية، موضحًا أن الحق فى الصحة مُقدم علي كافة الأمور.

وقال "أمين عام "النواب" ان البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي، مؤكدًا أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومِن ثَم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن.اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي أداء قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرًا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدًا إياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.

ووفقا الاجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد، ويجلس الاعضاء وفقًا لرقم العضوية داخل القاعة العامة.

