وزير الأوقاف السودانى : تدريب الأئمة والواعظات فى مصر أثر فى كفاءتهم 

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابًا من نظيره السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبَّر فيه الوزير السودانى عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته والوفد المرافق له للقاهرة.





وأشاد الوزير السودانى فى خطابه بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية، وبالبرنامج التدريبى المشترك الذى أقامته وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالقاهرة، والذى كان له الأثر الواضح فى رفع قدرات وكفاءة الدارسين. كما أكد مفرح على التعاون المشترك بين الوزارتين؛ لانتهاج مبدأ الوسطية والدعوة لنبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب؛ لتحقيق أعلى درجات التطوير مستصحبين الرؤى والاستراتيجيات التى تم التوافق عليها فى ختام أعمال الزيارة. كما وجه مفرح الشكر لخالد شعيب محافظ مطروح، وأعيان وأهالى منطقة العلمين لاستقبالهم وترحيبهم به والوفد المرافق له، أثناء زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، حيث أشاد الوزير السودانى بما فيها من تطور عمرانى قائلًا: "إن مصر تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًّا لأنها نظرت إلى المستقبل".

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