انقطاع المياه عن منطقة الزمالك مساء اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه بناءًا على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 10-1-2021، وحتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين الموافق 11-1-2021.





وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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