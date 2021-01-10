النشرة المرورية : أحجام بالكورنيش ومطلع كوبرى السيدة عاشة وسيولة بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده، ومحافظة الغربية تشهد أحجام متفرقة فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأوضح صابر، أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها ما زالت تعمل بشكل مرض وطبيعى.

وأشار صابر إلى أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وتابع صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الأوتوستراد.

وألمح صابر أن القادم من كارفور ومتجه إلى مناطق دار السلام والمنيب، يواجه بعض الأحجام، ناصحا بسلوك نفق المعراج والخروج مرة أخرى الأوتوستراد، كما يشهد أعلى دائرى الوراق للخارج من محور 26 يوليو ومتجه إلى الطريق الزراعى، بعض الأحجام ويتم تصفيتها من قبل الإدارة العامة للمرور.

ونوه صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، وكذلك الطرق الداخلية والمحاور بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

ولفت صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد أحجام مرتفعة فى طريق الكورنيش للقادم من مستشفى المعادى العسكرى، ومتجه إلى مناطق أثر النبى، نتيجة وجود أعمال، ويفضل سلوك الأوتوستراد فى هذا التوقيت، كما يشهد مطلع كوبرى السيدة عائشة بعض الأحجام، ويفضل سلوك محور الملك الصالح.

وتابع صابر أن شارع صلاح سالم، يشهد بعض الأحجام نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، واستخدام شارع عبدالعزيز آل سعود بديلا عن شارع المنيل، نتيجة وجود بعض الأعمال.