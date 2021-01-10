رئيس الوزراء يتابع مشروع حصر الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى للعقارات

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن إنه سيكون هناك رقم قومى لكل وحدة عقارية فى مصر، بهدف تنظيم حركة البيع والشراء للوحدات العقارية، وحماية الأصول العقارية للمواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الرقم القومى على كل العقارات سواء تجارية أو سكنية أو صناعية.
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