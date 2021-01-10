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حيث تم تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وخزان الأكسجين، وتعبئتة من خلال الشركة الموردة، وتم الاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، فى التخصصات الطبية المختلفة، والمرضى المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتم التأكد من عمل اللجان المشكلة لمتابعة بيانات ونسب الأكسجين بالمستشفى، والكميات المحددة لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة.
كما تم المرور على الدور الثالث بمبنى الأشعة، وتفقد أعمال التطوير به، والتجهيزات لرفع كفاءة قسم النساء والمناظير والعمليات الجراحية، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبو حماد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية يتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى أبو حماد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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