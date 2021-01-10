محافظ الشرقية يتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى أبو حماد

جدة - نرمين السيد - تفقد ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمستشفى أبو حماد المركزى، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير التى تمت بالمستشفى.





حيث تم تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وخزان الأكسجين، وتعبئتة من خلال الشركة الموردة، وتم الاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، فى التخصصات الطبية المختلفة، والمرضى المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتم التأكد من عمل اللجان المشكلة لمتابعة بيانات ونسب الأكسجين بالمستشفى، والكميات المحددة لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة.

كما تم المرور على الدور الثالث بمبنى الأشعة، وتفقد أعمال التطوير به، والتجهيزات لرفع كفاءة قسم النساء والمناظير والعمليات الجراحية، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبو حماد.