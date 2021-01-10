لتحقيق الإدارة الرشيدة.. رئيس الوزراء يتابع مشروع حصر الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي للعقارات

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع حصر الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى للعقارات بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان .

وتستهدف "منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية" تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

كان رئيس الوزراء أكد على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضًا في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.