عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الطيران يبحث مع نظيره السودانى تعزيز التعاون

أكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان فى مختلف القطاعات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى والنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام والذى يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدين الشقيقين.

جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقده الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السوداني ، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وتناول الاجتماع آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوى والتدريب، وأشار وزير الطيران إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين و تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المدنى المختلفة ، كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائيه للنقل الجوي وكذا التعاون فى مجال التشريعات بين سلطتي الطيران المدني فى البلدين وذلك فى إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بينهما.

ومن جانبه أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانب المصرى والسودانى وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية فى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين .