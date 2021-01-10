نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قرارات من الرئيس السيسي بشأن إنشاء ميداليات تذكارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم عدد من قرارات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ميداليات تذكارية لـ"المدرعات والصاعقة وهيئة الإمداد".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس السيسي:

ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى:

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار رقم 726 لسنة 2020، بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح المدرعات.

ميدالية تذكارية لليوبيل الماسى:

أعلن الرئيس السيسي عن قرار رقم 727 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الماسى لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لقوات الصاعقة:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي قرار رقم 728 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لقوات الصاعقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضى على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن ادارة ما تملكه من اصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الامثل لمواردها اقتصاديًا وتنمويًا وعمرانيًا.

وفي ذلك السياق؛ اطلع السيد الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة المتاحة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المراحل والجدول الزمني المقترح، وكذلك الموقف الإنشائي والهندسي لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.