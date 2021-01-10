نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من البيئة بشأن تماسيح ترعة الملاح بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ترعة الملاح بمحافظة اسيوط خالية تماما من اى تماسيح وأن ما وجد بها هو حيوان الورل النيلي وهو من الزواحف الآمنة.

وأضافت ان الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان ولا يسبب أي خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان وهو يتواجد فى بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذى ينص على حظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشارت وزيرة البيئة ان الورل واسع الانتشار وغير مهدد بالانقراض وأنه يتواجد فى مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة، لأن ضفاف نهر النيل هي بيئته الطبيعية مع زيادة أعداده كلما اتجهنا جنوبا وانه قد يتحرك إلى اليابسة بحثا عن غذائه من الجيفة، وهذا أمر طبيعي خلال دورة حياته ويشاهد في المياه بشكل أكبر خلال فصل الصيف معتمدا على الأسماك في غذائه، وقد يلجأ للبيات الشتوي خلال البرد القارص، ولا يهاجم الإنسان انما يدافع عن نفسه بالذيل غالبا في حالة مهاجمته ولا داعي للذعر ابدا من هذا الحيوان.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا من شرطة البيئة والمسطحات وقسم اول اسيوط يفيد برصد احد المواطنين بحيوان يشبة التمساح فى ترعة الملاح بمحافظة اسيوط.

فور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين فى الحياة البرية من محمية وادى الاسيوطي وفرع جهاز شئون البيئة باسيوط وبالتعاون مع الجهات المعنية لمعاينة الموقع المذكور فى البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين وتحديد نوع الحيوان الذى تم رصده والذى اثبتت المعاينة انه حيوان الورل النيلى.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين والمؤسسات في حالة تواجد أي حيوان غريب بسرعة إبلاغ الوزارة للتعرف على فصيلته، ومدى خطورته على الإنسان وأهميته للتنوع البيولوجى وكيفية التعامل معه من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.