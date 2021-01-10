نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة القراء تنعي أكبر وأقدم عالمة قراءات في العالم في المقال التالي
قال الشيخ محمد حشاد: يعد رحيل الشيخة تناظر خسارة كبيرة لدنيا الإسلام. حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات. والنيابة بكامل قياداتها ممثلة في نصيبها-العبد لله- والشيخ محمود الخشت-نائب النقيب- والشيخ صديق المنشاوي -الأمين العام- والشيخ عبد الباسط عمارة -أمين الصندوق- وكذا جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء ونقباء المحافظات. إذ تنعي الفقيدة الكبيرة وتتقدم لأسرتها بمحافظة الغربية ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لها نورا وأنيسا في قبرها وأن يجعل ما قدمته خدمة لكتاب الله في ميزان حسناتها. وأن يجعله شفيعا لها يوم القيامة وأن يرفع درجاتها في أعلى علين بفضل القرآن العظيم اللهم آمين.