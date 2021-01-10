تخصصات وقامات وطنية رفيعة...آمين البرلمان يتحدث عن لقاءاته وحواراته مع النواب المعينين من رئيس الجمهورية

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، حرص الأمانة العامة علي بذل كل الجهود من أجل أن يخرج يوم الثلاثاء المقبل المقرر للجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، من أجل أن يكون يوم مشرف لمصر ولمجلس النواب.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

جاء ذلك فى تصريحات له علي هامش استقبال النواب المعينين، لإنهاء إجراءات العضوية، مؤكدا علي أنه تم إنهاء إجراءات عضوية 24 نائب حتي الآن من أصل 28، ولا يزال العمل مستمر حتي الثالثة ونصف من عصر الأحد، مؤكدا علي أنه إذا تعذر حضور أي من النواب لإنهاء الإجراءات فمكتب الأمين العام متاح في أي وقت لإنهاء هذه الإجراءات.

بذل جهد ليوم مشرف لمصر ولمجلس النواب

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أن النواب اليوم تسلموا الكارنيهات والحقائب النيابية، وأجروا جولات بالمتحف والقاعة، مشيرا إلي أن من حسن الحظ فالنواب أضطلعوا علي خطة الأمانة بشأن الجلسة الافتتاحية وخاصة علي مستوي مقاعد جلوسهم، مشيرا إلي أنه من خلال النقاش والحوار معهم أدرك حجم التنوع الواضح في نسبة الـ5% حيث جميعهم تخصصات وقامات وطنية رفيعة .

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وأكد علي أنه أدرك أيضا حجم الحماس الشديد والكبير للنواب للعمل والإصرار علي إيجاد أجندة تشريعية واضحة في ضوء الآمال والطموح العالي والإقبال علي ممارسة المهام التشريعية والرقابية.