أمانة النواب تواصل أداء المهام الصعبة..نجاح مبهر في استقبال الأعضاء المعينين

كما اعتادت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن تكون على مستوى الحدث، وعقب استقبالها مئات الأعضاء على مدار الأيام الماضية، واصلت تأدية المطلوب منها بنجاح فائق على المستوى التنظيمي والصحي والإجرائي، حيث استقبلت كوكبة من ألمع الشخصيات العامة في المجتمع المصري، واللذين حفلت بهم قائمة التعيينات الرئاسية في البرلمان.

إجماع النواب من المتعارف عليه أن يخرج كل نائب عقب استلام كارنيه العضوية وإنهاء الإجراءات الخاصة بوجوده في مجلس النواب الذي أوشك على الانطلاق، فإنه يقوم بإطلاق تصريحات تستهدف توضيح رؤيته وأجندته وما ينوي أن يقدمه، إلا أن جميع النواب بلا استثناء واحد، كانوا يضيفون لذلك توجيه شكر مستحق إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. كافة الشخصيات المرموقة والتي تتمتع بثقل هائل وسبق أن مرت على الكثير من الأمور التنظيمية والإجرائية، إلا أنهم أشادوا اليوم ووجهوا كلمات خاصة إلى الأمانة العامة، أظهرت فيضا من الامتنان والاعتزاز والاندهاش في آن واحد، بسهولة الإجراءات وسرعة إنهاء المهام في أوقات قياسية، والالتزام والحرص الشديد على صحة وسلامة الأعضاء.

سلسلة نجاحات أثبتت الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، أنها منظومة عمل متكاملة استثنائية، سجلت العلامة الكاملة للإجادة في أشد فترات ومراحل البلاد صعوبة على الصعيد الطبي والصحي، حيث واصلت العمل بلا كلل أو ملل في ذروة انتشار الوباء خلال العام 2020 أثناء أدوار الإنعقاد الخامس والسادس لمجلس نواب 2015، حيث قاد فوزي فريق عمل استعان ببصمة الوجه، والمطهرات وأجهزة الكشف عن الحرارة، وبوابات التعقيم، فواصل النواب أعمالهم دون أية عراقيل.

بعدها عزز فوزي من إجراءات الحماية والوقاية خلال استقبال مئات النواب من المحافظات المختلفة، اعتمادا على نظام غير مسبوق لتقسيم النواب على دفعات ممنهجة، بشكل صارم ومتماسك أدى لخروج مشهد مشرف بإنهاء إجراءات تسليم الكارنيهات على مدار أسبوع كامل، دون خطأ أو خلل واحد.



ثم تولت الأمانة العامة للنواب تطوير الإجراءات ورفع مستوى الاستعداد لاستقبال النواب خلال الجلسة الافتتاحية، بمجموعة من الأفكار المبتكرة لخلق مساحات إضافية واستغلال باقي المساحات داخل البرلمان لتأمين النواب والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي بينهم، لنكون بصدد لوحة بديعة من العمل الذي يليق بحجم مؤسسة تشريعية عريقة. انطلاقة مرتقبة في ظل الأداء المبهر لأمانة مجلس النواب، فإن حالة من الترقب تسود انطلاق العمل في مجلس النواب بشكل رسمي، وسط موجة تفاؤل كبيرة بأن ينعكس أداء الأمانة العامة على أداء النواب أنفسهم، حيث يراهن كافة الخبراء والمراقبين على أن وجود كفاءات وكوادر رفيعة قادرةعلى تأدية تلك المهام في الأمانة العامة، فإن ذلك يعني أداء قوي وفعال لجميع النواب

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