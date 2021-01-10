متأثرًا بفيروس كورونا… وفاة الطبيب الشخصي لبابا الفاتيكان

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن وفاة الطبيب "فابريزيو سوكورسي" وهو الطبيب الشخصي المعالج للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن عمر يناهز 78 عاما، نتيجة تأثره بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لشبكة "CNN"، اليوم الأحد أنه تم نقل الطبيب إلى المستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في 26 ديسمبر الماضي لتلقي العلاج.

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بابا الفاتيكان يتلقى لقاح كورونا



وقالت القناة:"غير واضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره بشكل سابق ليكون الطبيب الشخصي له خلال عام 2015".

وفي نفس السياق كان البابا فرانسيس صرح بأن الفاتيكان ستبدأ مرحلة التطعيمات ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه مستعد لتلقي اللقاح، حيث أعلن ذلك خلال مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، يوم الأحد مؤكدًا أن رفض تلقى اللقاح يعكس "نكرانًا انتحاريًا".

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وقال البابا خلال المقابلة:"الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا فى الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك، وهناك نكرانًا انتحاريًا في رفض تلقي اللقاح أجهل تفسيرًا له، ولكن ينبغى تلقى اللقاح اليوم".

تلقيح جماعي بإيطاليا ضد كورونا



وكانت إيطاليا أطلقت بجانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

يذكر أن وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت أمس السبت عن تسجيلها لـ 19978 إصابة و483 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات المسجلة بعدوى كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19978 حالة، ليصل العدد بشكل عام إلى 2257866.

فيما وصل عدد المتعافين من المرض حوالي 1606630 شخصًا بعد رصد 17040 حالة تعافي، مع استمرار 572842 حالة تقريبًا مازالت نشطة، وبذلك تعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد -19"، بينما كانت بالمركز السادس أعلى عدد الوفيات جراء المرض.