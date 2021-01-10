القلعة البيضاء تعلن عودة فرجاني ساسي للتدريبات الجماعية

أعلن الزمالك عن عودة لاعب الفريق فرجاني ساسي للانتظام في تدريبات الفريق وذلك بعد عودته من بلاده حيث سافر منذ ايام لزيارة اسرته .

وقد أعلن مسوؤل الفريق منذ ايام تجمد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك بسبب رفضة لتجديد عقوده ،حيث يرغب في الرحيل عن النادي وخوض تجربه احترافيه وتقدم له عرض من الدحيل القطري بمبلغ 7مليون دولار مقابل اللعب في بطولة كأس العالم للأندية .

ومن ناحيه اخري تحدث عصام سالم المتحدث الرسمي للفارس الأبيض قائلاً: عن موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي: "سيصل اليوم رفقة وكيله للحديث عن مستقبله النهائي خاصة بعد فشل انتقاله إلى الدحيل".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك فاز علي فريق طلائع الجيش والتي انتهت بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوي الممتاز ،حيث تصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري مع الأهلي برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق.

ويستعد الفارس الأبيض لمباراته القادمة امام فريق المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والذي يحتل المركز 4 في ترتيب الجدول برصيد 10نقاط.

وقد جدد لاعبو الفارس الأبيض عقودهم مثل شيكابالا لمدة عامين دون اي شروط ويوسف اوباما لمدة 3مواسم ومحمود جنش لمدة 3مواسم ايضاً .

ومن المقرر اعلان رحيل مصطفي محمد لاعب الفريق الي الدوري الفرنسي للإحتراف وذلك بعد محاولات كثيرة مع إدارة الفارس الأبيض ،حيث لايريد النادي التخلي عن الاعب في ظل تألقه وصعب تعويضه.

ويسعي الفريق الأبيض انتزاع الصداره من المارد الأحمر ويرغب بشده في الحصول علي لقب الدوري هذا الموسم وذلك تعويضاً لغياب هذا الدرع من دولاب بطولات الفارس الأبيض حيث يمتلك في رصيده 12 دوري ممتاز فقط،بينما المارد الأحمر يمتلك في رصيده 42 بطولة دوري ممتاز وهو الأكثر تتويجاً بهذه البطولة .

وايضاً يرغب في تعوض في بطولة كأس مصر والتي خرج منها مهزوماً امام فريق طلائع الجبش و في بطولة افريقيا التي هزم فيها امام نظيره الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2/1 واحرز الأهداف كل من عمرو السوليه و شيكابالا للفارس الأبيض و مجدي "أفشه" في الدقيقة 86.

