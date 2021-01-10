إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بصورة:"عسكر على مين"

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، حكومة بلادها بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان خلال الفترة الأخيرة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" صورة للعساكر بلبنان وهما ينفثون دخان الأرجيلة، معقبة عليها قائلة: "عسكر على مين".

الفنانة إليسا

إليسا أحد أكثر الشخصيات العربية متابعة جماهيريًا في العالم العربي، حيث أنه بلغ عدد معجبيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 22 مليون، حتى نوفمبر 2020، لتحتل بذلك المرتبة الأولى كأكثر فنان عربي إعجابًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولتكون رابع أكثر شخصية عربية إعجابًا بعد مصطفى حسني وعمرو خالد ومحمد العريفي.

كما أنها الفنان العربي الأكثر متابعة على تويتر بحصيلة 15,2 مليون متابع، ولتحتل بذلك المرتبة الرابعة لأكثر الشخصيات العامة متابعة عربيًا بعد محمد العريفي وعائض القرني وأحمد الشقيري.

وتحتل المرتبة الثانية كأكثر فنانة متابعة على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"بحصيلة 16.7 مليون متابع، وتستحوذ على المرتبة الأولى على تطبيق "أنغامي" بحصيلة 16 مليون متابع.

معلومات عن إليسا

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.

إليسا ونادر عبد الله

علاقه اليسا بنادر عبدالله تجربة إليسا ونادر عبد الله، هو وجود كيمياء مختلفة، فالأغانى التي قدماها جميعها حققت نجاح وتواجد قوى لنجمة الإحساس وعززت شعبيتها على مستوى الوطن العربى، ومن هذه الأغانى "ياعالم"، "نفسى أقوله"، "حكايتى"، "لو بصيت قدامك"، "بعيش على حسك"، "أيامى بيك"، "خُد بالك عليا"، "أواخر الشـتا"، "تصدق بمين"، "ماتعـرفش ليه"، "من غير مناسبة"،"ماعـاش ولا كـان"، "عـيشة والسلام"، "مــصدومة"، "رُحــتله"،"مـتفـائلة"، "هيلف يلف ويرجعـلي"، "حــالة حـب"، "بـرغم الظـروف"، "قـد الأيام"، "هخاف من إيه"، "ولا بعد سنين"، "مــكتوبة ليك"، "لسه فيها كلام"، "من عينيا دى".

كل هذه الأغانى التي كتبها نادر عبد الله، حصدت إليسا من خلالها على جائزتين ميوزيك أوورد عالميًا، إضافة إلي كثير من الجوائز الدولية والإقليمية، فضلًا عن وصول إليسا لأكثر من مرة لقائمة الأعلى مشاهدة على إحدى قنوات اليوتيوب المملوكة لكبرى شركات الغناء التي تطرح أغانيها.

احتفل المتابعون على السوشيال ميديا مؤخرًا بإنجاز جديد لملكة الإحساس إليسا مع الشاعر نادر عبد الله إذ بلغت مشاهدات أعمالهما سويا مايقرب من مليار ونصف مشاهدة على يوتيوب، علما بأن 70% من حجم أعمالهما معا كان قبل عالم السوشيال الميديا واليوتيوب، ليصبح الثناى إليسا ونادر عبد الله الثنائى الأنجح في عالم الغناء منذ أن أنطلقت إليسا للساحة الغنائية عام 2000.