زيزو يوجه رسالة مثيرة للجدل "صورة"

أثار لاعب نادي الزمالك أحمد السيد زيزو جدلا كبيرا بعد "الاستوري" التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وكتب أحمد زيزو "كراسي قاعدة على كراس"، في رسالة غير مفهومة، فسرها البعض على أنها انتقاد للجنة المكلف بإدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي. وكان أحمد السيد زيزو قد تلقى عرض بمبلغ اثنين ونصف مليون يورو من نادي العين الإماراتي عن طريق وكيل اللاعبين نادر شوقي، وهو الأمر الذي رفضه نادي الزمالك نهائيا. وأصدر نادي الزمالك بيانا أوصح فيه أنه يرفض أي عروض تأتي للاعبيه، وأنه لن ستم السماح بالتفاوض في أي عرض لأي لاعب من الفريق قي الفترة الحالية. وأعرب نادي الزمالك خلال البيان عن تعجبه، من ان لاعبي الزمالك دونا عن لاعبي الأندية الاخرى، التي تتلقى العروض بكثافة في ذلك التوقيت.



الزمالك يعلن اقتراب رحيل مصطفى محمد

وكشف نادي الزمالك عن أن رحيل مصطفى محمد أصبح أمرا واقعا، وستتم صفقة بيعه في خلال الساعات القليلة القادمة، حيث صرح عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بأن مصطفى محمد أصبح قريبا للغاية من نادي سانت إيتيان الفرنسي. ومن ناحية أخرى كشف عصام سالم في تصريحات إذاعية صباح اليوم، عن عودة فرجاني ساسي إلى مصر مرة أخرى، كما كشف عن تغير في طريقة التعامل من قبل اللاعب، حيث قال: "طريقة الكلام من فرجاني ووكيله اختفت تماما بعد ضياع فرصة التعاقد مع الدحيل القطري والمشاركة في كأس العالم للأندية". وتابع: "لعب نادي الزمالك بدونه وفوزه يجعل موقفنا أقوى في التفاوض". فوز الزمالك على طلائع الجيش

وفاز نادي الزمالك بالامس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. سجل هدف الزمالك الأول يوسف أوباما بالدقيقة السابعة عشر، بعد عرضية متقنة من حازم إمام من جهة اليمين قابلها أوباما برأسية رائعة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين محمد بسام. وسجل إمام عاشور الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة الثامنة والأربعين، ثم سجل الثالث بالدقيقة الواحدة والسبعين بعد تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إمام عاشور المتمركز يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

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