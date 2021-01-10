مترو الأنفاق: استخراج محفظة تذاكر إلكترونية مخفضة لمشجعي بطولة العالم لكرة اليد

مترو الانفاق - ارشيفية

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كارت ذكى عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد ٣٠ رحلة بنسبة تخفيض ٥٠٪ من قيمة الرحلة الواحدة على أن يكون الكارت صالح للإستخدام خلال هذه الفترة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة. جاء ذلك، بناءًا على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر ٢٠٢١ والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ كأكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء حرص وزارة النقل تقديم صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم وتيسيرا على الجمهور من مشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر. حيث أوضحت الشركة شروط و خطوات وأماكن إستخراج الكارت على النحو التالي 1. الكارت يتم إستخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الإستاد. 2. قيمة الكارت ١٥٠ جنيهاً بدلاً من ٣٠٠ جنيهاً بالإضافة إلى ٢٥ جنيهاً كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد فى حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره . وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع إستخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة موضحة على النحو التالي :- • مكاتب محطات الخط الأول " حلوان _ المعادي _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ الشهداء _ كوبرى القبه _ سراى القبه". • مكاتب محطات الخط الثاني "الدقى _ الأوبرا _ أنور السادات _ العتبة _ الشهداء". • مكاتب محطات الخط الثالث "العباسية _ الأستاد _ أرض المعارض _ هليوبوليس".

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