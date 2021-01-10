النائبة دينا عبد الكريم تشكر الرئيس السيسي وتؤكد:ملف الإعلام من أولوياتي

أنهت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب المعينة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس النواب إجراءات عضوية البرلمان اليوم الأحد، وسط إجراءات صارمة من الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، لإنهاء الإجراءات لكافة المعينين الصادر بهم قرار جمهوري مساء الخميس الماضي في ضوء نسبة الـ5% للتعيين بالمجلس.

وتقدمت بالشكر لرئيس الجمهورية علي الثقة الغالية، مؤكدة علي أن ملفات الاعلام المصري على راس اولاوياتها

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وبدأ نواب البرلمان المعينين بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوافد علي مقر المجلس لإنهاء إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وسط ترتيبات وإجراءات صارمة من الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تبدأ أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم اكتسب الأعضاء الجدد الحصانة من تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة من مساء أمس السبت ، علي أن يبدأوا فى ممارسة مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية بجلسة الثلاثاء القادم التى دعا إليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الانعقاد يوم الثلاثاء تضمن أيضا تعيين نسبة الـ5%بواقع 28 نائبًا ضمت عدد من الخبراء ورموز العمل فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلملية والعملية.

حازم إمام بالبرلمان

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، وضعت خطة عمل للجلسة الافتتاحية بعدما تستقبل الأعضاء المعينين اليوم الأحد لإنهاء إجراءات العضوية، حيث سيتم تقسيم النواب ما بين الفردي والقائمة لأداء اليمين الدستورية مع إعداد عدد من الخيام بشأن الانتظار وفق التباعد الإجتماعي بأروقة المجلس.