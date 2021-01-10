سائق توك توك يتخلص من طفل بعد مقاومة إغتصابه

أصبحت جرائم إغتصاب الأطفال جنسيًا تداول على نطاق واسع في الوطن العربي بأكمله، الأمر الذي من شأنه إثارة الهلع في قلوب الآباء والأمهات لخوفهم على أطفالهم بعدما انتشرت تلك الحوادث مؤخرًا.

إغتصاب يصل إلى القتل العمد

استيقظ سكان مركز اوسيم بمحافظة الجيزة على مقتل طفل صغير لن يتعدى الثامنة من عمره، بعدما حاول سائق توك توك إغتصابه، إلا أنه لن يفلح بسبب مقاومة الطفل الصغير.

استدرج المتهم الطفل بحجة أنه يريد توصيله بمركبته الخاصة "توك توك"، حيث تسلل به داخل شقة تحت التشطيب محاولًا التعدي عليه جنسيًا، إلا أن الطفل قاومه.

عاش الطفل دقائق طويلة من الرعب بعد محاولة السائق التعدي عليه، ومن ثم قرر التخلص منه خوفًا من الفضيحة، ليضع يديه على رقبته ويحكم قبضته حتى لفظ الطفل أنفاسه بين يديه.

تحريات مدرية أمن الجيزة حول الواقعة

تلقى مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من نجار مقيم بدائرة المركز يشير إلى تغيب نجله الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، عن منزله عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة باشراف اللواء محمود السبيلي، توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفل الضحية.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة سائق توك توك يبلغ من العمر 33 سنة، مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه.

ألقت القوات الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة بعدما حرص على إخفاؤها.