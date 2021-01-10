موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 والخطوات

فاتورة التليفون الأرضي.. زادت معدلات البحث عليها، خلال الساعات القليلة الماضية، لتحتل مركز الصدارة بمحركات البحث المختلفة بالتزامن مع بداية تحصيل عملاء الشركة المصرية للاتصالات لقيمة الفاتورة في موعدها خلال شهر يناير الحالي 2021، تجنبًا لانقطاع الخدمة أو فرض غرامات تأخير.

هنا.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي



فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات "We"، تبدأ في إصدار فاتورة استهلاك التليفون الأرضي للثلاث أشهر الماضية وهم "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، في شهر يناير الحالي، فيما تبدأ فترة السماح من يوم 15 فبراير 2021 ولمدة شهر مع تحويل خط التليفون لاستقبال فقط، ومع انتهاء الفترة المقررة للسداد يتم فرض غرامة تأخير وقطع الخدمة عن العميل، وبالتالي قطع الانترنت المنزلي لارتباطه بخط التليفون الأرضي.

وتحرص الشركة على تسهيل عملية الاستعلام وسداد الفاتورة لعملائها وذلك بشكل الكتروني عبر موقعها، لتجنب أي تجمعات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويكون الاستعلام عن قيمة الفاتورة سواء بكتابة رقم التليفون الخاص بالعميل أو برقم الحساب.

. زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات "We" عبر الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Personal

. اختر دفع فاتورة التليفون الارضي.

. إدخال كود المنطقة وكتابة رقم التليفون المنزلي، (لو كنت هتستعلم برقم التليفون).

. الضغط على كلمة اظهر الفواتير.

أنظمة سداد فواتير التليفون الأرضي بحسب الشركة المصرية للاتصالات

طريقة تسديد فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات تسديد فاتورة التليفون المنزلي عن طريق منافذ المدفوعات الإلكترونية ومنها: فوري، وأمان، ومصاري، و" Bee" وغيرها المتاحين في مختلف المحلات والمولات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، بالإضافة إلى محافظ المحمول الالكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، ومكاتب البريد، وأخيرًا فروع الشركة المصرية للاتصالات.

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أنظمة سداد فاتورة التليفون الأرضي



وفي سياق متصل تتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها أنظمة متعددة لسداد فاتورة التليفون المنزلي المرتبط أيضًا بخدمة الانترنت المنزلي، ومن بينها السنوي والمقسم لاربعة أقساط ربع سنوية تسدد كل منها كل ثلاث شهور.